Умывание этого черного кота перешло на совершенно новый уровень (Видео)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США разместила на YouTube забавные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

В один из дней девушка заметила за своим котом странность, а после решила поделиться ею в соцсетях. Жительница Аляски показала, что умывание ее черного кота перешло на совершенно новый уровень, ведь животное не использует лапы. Точнее, эту функцию выполняют пальцы хозяйки, которые животное тщательно облизывает, а после наслаждается укладкой на голове.

Этот момент от души повеселил юзеров сети, которые не упустили возможности восхититься техникой умывания кота, а также посмотреть ролик огромное число раз. -0-