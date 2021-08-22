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Калейдоскоп
22 августа 2021, 11:30

Уникальная шерсть этих котят сделала их звездами - посмотрите какие милашки! (Фото)

Фото из Instagram
Фото из Instagram
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Швейцарии начала разводить у себя дома редкую породу кошек, которые мигом прославились в Instagram.

Несколько лет назад женщина по имени Элеонора Муччио отправилась на одну из выставок кошек. Среди стендов ей на глаза попались котята уникальной породы, которую девушка искала очень давно. Прямо перед ней красовались несколько малышей селкирк-рекс. Эти котята уникальны тем, что их шерсть вьется и питомцы больше становятся похожими на овец.



Чуть позже женщина завела себе такого котика и сразу создала для своей любимицы по кличке Джина страницу в Instagram. С тех пор прошло уже несколько лет и в доме Элеоноры живет несколько котят, которые из-за своей уникальной шерсти стали звездами соцсети. Получились настоящий милашки, которыми уже восторгаются почти 130 тысяч подписчиков. -0-


Фото из Instagram
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животные природа фотография Швейцария
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