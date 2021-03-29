Уникальная собака стала главной темой обсуждения в сети (Фото)

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Анна-Мария Джаннини из США всегда мечтала о собаке породы тибетский спаниель, однако ей никак не удавалось ее приобрести.

В один из вечером жительница США наткнулась в сети на объявление, в котором говорилось о ее мечте: щенков именно той самой породы раздавали бесплатно. Тогда девушка решила не терять времени и отправилась взглянуть на малышей.

Хозяйка уточнила для Анны, что один из щенков выделяется на фоне своих братьев и сестер. Его никто не хотел брать, ведь у питомца было деформировано тело. Собачку могли усыпить, однако женщина решила этого не допустить. Она забрала щенка Тилли себе и после этого их жизнь кардинальным образом изменилась.

У малыша тело было укорочено, из-за чего некоторые вещи ей давались с трудом, но ее новая хозяйка всегда помогает. Песик по клике Тилли обрел дом, а жительница США решила сделать ее звездой. Она завела уникальной собаке Instagram, где песик быстро стал главной темой обсуждения. Неудивительно, что за короткое время аккаунт собрал более 15 тысяч подписчиков. -0-