Уникальная выставка экспонатов из "морского" мусора открылась в Торонто

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке Торонто открылась выставка "Выброшено на берег. Искусство спасать море" (Washed Ashore: Art to Save the Sea). На ней представлены экспонаты, созданные из мусора, который был найден в морях и океанах по всему миру, пишет Синьхуа.

Уникальная выставка начала работу в одном из крупнейших городов Канады 19 мая и продлится шесть месяцев. По словам организаторов, главная цель передвижной экспозиции - предупреждение негативных и разрушительных последствий пластикового загрязнения природы. Также это попытка внести положительные изменения в привычки потребителей.

Среди экспонатов - полярный медведь, медузы, марлин, осьминог, птица топорок и другие представители животного мира. Все художественные инсталляции полностью изготовлены из пластика, собранного в водах Мирового океана по всей планете. Для создания скульптур использовались пластиковые пакеты, одноразовая посуда, зубные щетки, ватные палочки, автомобильные шины, рыболовные сети и многое другое.

Washed Ashore - это некоммерческий общественный арт-проект, основанный художником и педагогом Анжелой Хазелтин Поцци в 2010 году. Создательница проекта называет пластик главным врагом океана и уничтожителем всего живого - он не только засоряет окружающую среду, разлагаясь столетиями, но и массово убивает обитателей подводного мира. За годы существования компания Washed Ashore совместно с добровольцами обработала тонны пластикового мусора с пляжей, чтобы создать монументальное искусство, которое обращает внимание общественности на проблему загрязнения Мирового океана.-0-

Фото Синьхуа