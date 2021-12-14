Уникальное природное явление на грани мистики записали в Великобритании

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из города Манчестера Томас Своллоу недавно отправился в путешествие, где стал свидетелем очень любопытного природного явления. Об этом пишет Mirror.

Британец решил отправиться в горы, которые находятся в Озерном крае на северо-западе страны. 39-летний мужчина собрал все необходимое снаряжение и начал подъем в горы. Спустя несколько часов пути он остановился и заметил нечто странное, что граничило с мистикой.

Вдали из-за облаков появился силуэт в виде призрака, что заинтересовало и напугало мужчину. Он совершал восхождение один, поэтому это только добавляло мистики случившемуся. Томас Своллоу успел сделать фото, а после выяснилось, что ему удалось увидеть уникальное природное явление.

Оказалось, что во время восхождения британец заметил Броккенского призрака - оптическое явление в виде радужного ореола, которое обрамляет тень человека в тумане или облаке. При этом силуэт наблюдателя, который стоит на горе напротив солнца, искажается из-за перспективы и принимает причудливые очертания. Неудивительно, что снимок привлек внимание пользователей соцсетей и быстро набрал популярность.-0-

Фото Mirror