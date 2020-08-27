Уникальную двухголовую змею обнаружили в США

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональный змеелов из штата Аризона показал фотографию рептилии, которую ему недавно пришлось ловить. Об этом пишет издание The Tribune.

Мужчина по имени Грейсон Гетти рассказал в социальных сетях, что 16 августа ему поступило сообщение из местного гольфклуба. Уже на поле он заметил гремучую змею и проследил за ней до логова. Там он сделал удивительное открытие.

В углу змеиного жилища лежала особь с двумя головами. Детеныш техасского гремучника долго не прожил, а также он был в два раза больше своих сородичей. Мужчина собрал змей и вынес их за пределы поля, где отпустил на волю в безопасном месте.

В свою очередь, уникальную двухголовую змею мужчина сфотографировал, а кадр загрузил в сеть. Пользователи были удивлены снимку, из-за чего он быстро стал вирусным.-0-