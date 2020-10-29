Уникальную желтую черепашку обнаружили в Индии - фото

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители штата Западная Бенгалия в Индии сделали поистине впечатляющее открытие. Об этом пишет издание NDTV.

Местный лесник обнаружил в водоеме города Бардхаман уникальную черепашку. Животное не вызвало бы столько внимание, если бы не одно но - ее цвет. Дело в том, что окрас местного обитателя водоема яркого желтого цвета.

Невероятного малыша доставили к ветеринарам, которые предположили, что такое уникальное отличие от своих сородичей у черепашки вызвано генетической мутацией или врожденным заболеванием.

Фото NDTV

Снимки желтой черепахи очаровали пользователей сети. К слову, это уже вторая подобная особь, найденная в Индии. Специалисты пока не могут дать объяснение таким находкам. Возможно, это новый вид, особи-альбиносы или какая-то мутация вроде альбинизма. Впрочем, это не помешало уникальной желтой черепашке стать звездой соцсетей. -0-