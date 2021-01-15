Уникальный Ferrari выставили на аукцион

Фото Hypebeast
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Винтажный автомобиль Ferrari 375 America собираются продать с аукциона, об этом пишет издание Hypebeast.
Начальная цена уникальной машины составляет $3,5 миллиона. Такая высокая цена обусловлена редкостью Ferrari. Производитель элитных авто выпустил этот экземпляр в 1954 году. Всего подобных авто было собрано 11 купе и один кабриолет, однако у лота необычный кузов. С таким видом корпуса собрали только два экземпляра.
Машина Ferrari 375 America оснащена двигателем V12 объемом 4,5 литра с тремя карбюраторами. Суммарная мощность составляет 300 лошадиных сил. Торги планируется провести 22 января. -0-
Фото Hypebeast