Уникальный медоед-альбинос впервые попал на камеры в ЮАР

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушке в заповеднике Де Хооп в Западно-Капской провинции ЮАР удалось запечатлеть неповторимое животное. Кадры опубликовало издание Earth Touch News.

Группа исследователей проводили изучение местных животных, чтобы выяснить количество хищников на территории заповедника. Ученые хотели создать здесь новую популяцию пингвинов, однако в самый разгар исследований сделали уникальные кадры.

Фото Earth Touch News

Исследователям удалось запечатлеть на фото белого медоеда, которого никогда тут не видели. Были несколько сообщений о медоеде-альбиносе, но подтвердить их не удавалось до сих пор.

Обычно медоеды имеют черные морды и лапы, а их спины и головы покрыты толстым серебристо-белым мехом. Белый представитель этого семейства, предположительно, страдает от альбинизма. Такое генетическое разнообразие влияет на охоту особи, а также делает ее легкой добычей для более крупных хищников. Кроме этого, альбиносы часто страдают от расстройств зрения и повышенной чувствительности к солнцу. -0-