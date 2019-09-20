Уникальный музей современного искусства открылся в Норвегии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное строение появилось в Норвежском парке скульптур Kistefos, сообщает
Музей выполнен в виде спирали и служит мостом между двумя берегами реки, которые расположены на разной высоте. Внутри уникального здания три выставочных пространства, которые имеют свои уникальные дизайнерские решения и неповторимое освещение.
Одна часть необычного музея имеет естественный свет, которого удалось достичь благодаря панорамным окнам. Далее идет темная галерея, где освещение искусственное. Самый необычный дизайн имеет спиральная часть "моста", в которой установлены окна в крыше.
Создатели уникального музея планируют использовать архитектурное сооружение для выставок. Тут, в будущем, свои работы смогут показывать норвежские и зарубежные художники. -0-
Фото Arch Daily