Уникальный розыгрыш на празднике прославил женщину из США (Видео)

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад американка разместила забавный ролик, который развеселил сеть.

Женщина устроила у себя дома вечеринку софтбольной команды, пригласила гостей, а для представителей мужского пола подготовила сюрприз.

Все мужчины получили одинаковые рубашки, что и попало на видео. Этот момент удивил гостей праздника, но еще в большом восторге оказались пользователи сети. Юзеры были поражены забавным розыгрышем и оставили под роликом массу комментариев и лайков.-0-

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