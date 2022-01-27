Уникальный случай: стая косаток спасла изнеможенного кита и попала на видео

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа туристов и экскурсоводы во время наблюдения за китами и другими морскими обитателями стали свидетелями удивительного события, которое восхитило многих. Кадры разместили на YouTube.

Кит выглядел очень изнеможенным и находился в неестественной позе - спиной вниз. Несколько хищников стали приближаться к потенциальной жертве, однако дальше произошло неожиданное.

Как оказалось, кит был крайне ослаблен и истощен, его тело покрылось паразитами, а хвост был обмотан куском веревки. Стая косаток решила помочь запутавшемуся киту. Этот уникальный случай сразу же запечатлели на видео, а после публикации в сети кадры вызвали настоящий фурор среди ученых и пользователей сети.-0-

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