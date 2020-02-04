Уникальный теленок живет на ферме в США - фото

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская фермерша Мелисса Калверсон опубликовала в Facebook фотографии одного своего питомца.

На первый взгляд обычное животное мигом привлекло внимание пользователей сети. Оказывается, чуть больше месяца назад на ферме родился теленок с пятой ногой на спине.

Выглядит это одновременно странно и мило. В комментариях под фото тут же поставили диагноз малышу - полимелия. Это заболевание вызвано генетическим нарушением, которое приводит к росту пятой конечности.

Фото Facebook

Теленок пребывает в хорошем расположении духа и уже даже не замечает необычное "дополнение" к своему телу. Люди в Facebook восхитились необычным животным и оставили множество комментариев, в которых переживают за здоровье малыша: "Хорошо, что лишняя нога не сказалась на его здоровье. Чего только не происходит в мире!".-0-