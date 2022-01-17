Упитанный кот еле отбился от собаки, а после стал звездой YouTube

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ленивая борьба" кота со щенком повеселила сеть, а ролик, размещенный на одном из YouTube-каналов, сделал упитанного питомца настоящей звездой.

На видео щенок по кличке Блю пытается поиграть с четвероногим товарищем, который отдыхает во дворе. Коту Харви это явно не нравится, но дать отпор игривому питомцу он не может. Из-за лишнего веса кот только лениво поднимает лапы и переворачивается на спину, что серьезно усложняет дело. Толстый кот не в состоянии вернуться в исходное положение, на помощь приходит хозяйка. Она зовет щенка, а у Харви появляется возможность подняться, правда, не с первой попытки.-0-

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