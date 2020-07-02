Упс! Доставка нового телевизора пошла не по плану - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США заказал себе новенький телевизор, однако все пошло не по плану.

Курьер доставил технику, однако во время перевозки разбил экран вдребезги. Тогда американец обратился к продавцу, который любезно предложил ему поменять товар. Так парень и поступил, однако он и не подозревал, что новая доставка окажется еще хуже предыдущей.

В этот раз курьер привез заказ аккуратно, однако кинул его на крыльце. По пути домой мужчина уже думал о том, как будет наслаждаться новеньким телевизором, однако в его планы вмешалась погода. Житель США подошел к дому и обнаружил одновременно забавную и грустную картину.

Курьер решил бросить технику во время дождя на крыльце, однако не подумал о том, что вода зальет телевизор. В итоге, когда мужчина вернулся домой, то доставленный товар успел изрядно промокнуть. Парень записал результат на видео и вновь обратился к продавцу.-0-