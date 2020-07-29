Упс! Поздравление с праздником пошло не по плану - видео

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учительница из США каждый год для своих учеников делает забавные поздравления и записывает их на видео, однако в этот раз все пошло не по плану. Смешным роликом она поделилась на Youtube.

В этом году учительница попросила одну из своих подопечных стать завершающей частью видео и выстрелить хлопушкой. Девочка встала перед камерой, а женщина приготовилась записывать яркие кадры.

В самый ответственный момент ученица не смогла повернуть хлопушку, но, приложив усилия, справилась, однако все пошло не по плану. Конфетти выстрелили с такой силой, что повредили потолок. Кадры развеселили не только героев ролика, но и юзеров, которые от души посмеялись и оставили множество комментариев. -0-