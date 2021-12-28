Уран, Нептун, Сатурн и красавица Венера: в новогодние праздники можно увидеть парад планет

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний парад планет можно увидеть по 7 января 2022 года, сообщается на сайте Московского планетария.

В это время можно наблюдать сразу все планеты, кроме Марса, который заметен на небе в утренние часы. "Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы", - говорится в сообщении.

Наблюдать за парадом планет можно с 16.00 до 18.00. По словам специалистов, лучшее время - 17.00.

4-5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны.

Кроме того, 3 января должен произойти первый новогодний звездопад. В пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час (1-2 метеора в минуту). Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом.

Также отмечается, что 4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году.-0-