Уродство или гениальность? Дизайн этих вещей вызывает неоднозначные эмоции (Фото)

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном мире полет творчества безграничен, однако порой он может заводить не в ту сторону.

Дизайнера идут на различные ухищрения и креатив, чтобы выделиться на фоне остальных. Порой, да, это получается невероятно и гениально, однако бывают случаи, когда дизайн переходит в настоящее уродство, хоть иногда и очень забавное. Лучшие кадры таких предметов собрало издание Bored Panda.

Уродство или гениальность? Дизайн подобных предметов вызывает неоднозначные эмоции, поэтому и собирают огромное число лайков на просторах Instagram. Как вы считаете? -0-