Урок музыки в Китае записали на видео - это больше похоже на подпольное техно

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появились кадры с занятия по музыки из школы в китайской провинции Внутренняя Монголия и это невероятно.

Юзеры сразу же сравнили урок с подпольной техновечеринкой, а другие отметили, что уже не первый раз смотрят эти кадры. В ролике запечатлен учебный класс, перед которым стоит учительница. Она решила разнообразить обучение и придумала танец для детей на основе традиционной музыки из Монголии.

Разумеется, внесли в мелодию и немного современности, что в целом сделало трек идеально подходящим для подпольного техно. Впрочем, не уступает и синхронность танца от учеников, что только добавило популярности кадрам. -0-