Ушел из жизни модельер Патрик-Луи Виттон

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модельер Патрик-Луи Виттон умер во Франции в возрасте 68 лет. Такая информация размещена на странице Louis Vuitton в Instagram, сообщает БЕЛТА.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли обращены к его семье, в частности к его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также к его внукам", - сказано в комментарии. О причинах смерти модельера не сообщается.

Торговый дом Louis Vuitton был основан в 1854 году во Франции. Патрик-Луи Виттон - праправнук основателя. Он продолжил семейную традицию, начав работать на бренд в 1973 году - в 22-летнем возрасте. В 1975 году он стал менеджером по производству кожаных изделий класса люкс, в 1977-м - открыл вторую мастерскую Louis Vuitton, а в 1986-м был назначен ответственным за сбор дорожного багажа бренда, а также за специальные заказы.-0-