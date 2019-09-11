Ушел "Во все тяжкие": полиция в США разыскивает мужчину, похожего на Уолтера Уайта

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители города Гейлсберг разместили в официальном аккаунте на Facebook фотографию мужчины, который нарушил условия испытательного срока за хранение метамфитамина и сбежал.

В одночасье пользователи социальной сети установили личность и возможное место пребывания преступника. Интернет узнал в разыскиваемом Уолтера Уайта, главного героя из сериала "Во все тяжкие", которого сыграл актер Брайан Крэнстон.

Еще больше шуток добавило не только внешнее сходство сбежавшего мужчины и главного героя сериала, но их правонарушения. Сразу же под постом стали появляться комментарии. Кто-то говорит, что узнал этого человека и зовут его Уолтер Уайт, а другие советуют поискать беглеца в Альбукерке, городе, где жил главный герой фильма.

Сериал "Во все тяжкие" повествует о жизни учителя химии, который узнает, что у него онкологическое заболевание. Мужчина решает не уходить просто так и пытается заработать деньги для своей семьи, продавая метамфетамин. -0-