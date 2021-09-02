Усыновленного малыша обезьяны показали диким сородичам - их реакция повеселила всех! (Видео)

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился уморительный и очень эмоциональный ролик из Малайзии.

Парочка туристов каталась по городу, когда встретила несколько диких обезьян. Люди начали снимать животных на видео, которые с любопытством изучали транспорт. В какой-то момент на руках у человека оказался усыновленный малыш обезьяны и восхищение от сородичей не заставило ждать.

Дикие животные с удивление смотрели на малыша, а их эмоциональная реакция от души повеселила юзеров сети. Неудивительно, что ролик быстро собрал огромное число просмотров. -0-