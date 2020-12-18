"Утепляешься как на Северный полюс": девушка из Норвегии показала свой набор для выгула собак (Видео)

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды девушка из Швеции Сесилия Блумдаль решила бросить все. Она переехала в норвежский город Лонгйир, который располагается на архипелаге Шпицберген - до Северного полюса меньше тысячи километров. Теперь она делится в >TikTok особенности своей жизни там, где бывает очень, прямо очень, холодно и ни одного случая заражения коронавирусом.

В очередном ролике Сесилия решила показать пользователям сети, через что ей нужно пройти, что отправиться со своими двумя собаками на обычную прогулку. В обычном месте это было очень просто, однако в Лонгйире необходимо выполнить целый квест.

Для начала, девушка примеряет термобелье, а после самые толстые штаны в доме. Затем она надевает полярную куртку и налобный фонарь. Последний, к слову, она берет вместе с ружьем, ведь велик шанс встретиться с белыми медведями, которые приближаются к домам людей.

Своих собак Сесилия тоже утепляет, а также примеряет на них светящие ошейники, чтобы не потерять песиков в темноте. После этого можно отправляться на прогулку. Казалось бы, такой холод! Но собак домой все равно не загнать, уж слишком они любят валяться в снегу и играть друг с другом.

На странице девушке есть много впечатляющих роликов, где она рассказывает - как люди живут во время полярной ночи или как выглядит небо прямо над домом в момент полярного сияния. Стоит отметить, что кадры с утеплением как на Северный полюс посмотрели более 6,7 млн раз.