"Какие классные!" - Галкин показал архивное видео со своими детьми и умилил Instagram

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram архивным видео и умилил пользователей социальной сети.

Артист опубликовал кадры пятилетней давности, на которых запечатлены годовалые дети юмориста и Аллы Пугачевой - Гарри и Лиза. Малыши гуляют рядом с новогодней елкой в Подмосковном замке знаменитой пары и с любопытством изучают все вокруг.

Поклонники Максима Галкина оказались в восторге после просмотра и оставили под записью множество милых комментариев. За несколько часов ролик посмотрели более 2 миллионов раз и оставили более 8 тысяч комментариев. -0-