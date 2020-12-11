Утки были рады прогулке, но быстро передумали - получилось вирусное видео

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальной сети Twitter недавно появился ролик, который развеселит всех, кто устал от негативных новостей 2020 года. Главными героями видео стали утки, которые очаровали сеть своей реакцией.

В кадре можно увидеть толпу уток, которые были очень рады прогулке. Они с громкими звуками выбежали на улицу, предвкушая развлечения на зеленой травке под солнышком, однако их ждал сюрприз.

Please enjoy these ducks changing their minds. pic.twitter.com/v1jvCTNMmK — Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) December 5, 2020

Накануне двор дома засыпало снегом, что явно поставило в тупик толпу уток. Как только птицы почувствовали у себя под лапками холодный снег, то они быстро принял единогласное решение вернуться в тепло. Вся стая в одно мгновение развернулась и вернулась в здание, чем и повеселили Twitter. Реакция уток быстро стала вирусной, а сами кадры посмотрели более девяти миллионов раз. -0-