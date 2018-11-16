16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Версале на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам утвердили новый мировой эталон килограмма. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь в качестве эталонного килограмма будет использоваться универсальная формула, основанная на принципах квантовой физики. Ранее эталоном служил цилиндр из платино-иридиевого сплава, хранящийся в Международном бюро мер и весов в городе Севр во Франции.

Решение о переходе на новый эталон принято в рамках перехода к обновленной Международной системе единиц (SI). Новое определение получили также еще три единицы - кельвин (единица термодинамической температуры), ампер (единица силы электрического тока) и моль (единица измерения количества вещества). На предыдущем этапе обновления системы SI были утверждены новые стандарты секунды (время), канделы (сила света) и метра (длина).

Фактически принимается новая система единиц, которая будет использоваться почти во всех странах мира.

Теперь килограмм будет определяться не весом эталона, а количеством электрической энергии, которое необходимо, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм.

В 1795 году было введено понятие грамма - вес одного кубического сантиметра воды. Килограмм эквивалентен весу одного кубического дециметра воды (в тысячу раз больше). Для отражения этого веса был сначала изготовлен платиновый, а затем - платиново-иридиевый цилиндр, который хранится в Международном бюро мер и весов в городе Севр близ Парижа. Доступ в комнату, где хранится эталонный цилиндр, имеют только три человека в мире. Один из ключей постоянно находится у директора Международного бюро мер и весов, второй хранится в архиве Франции, а третий - у председателя Международного комитета мер и весов.

В конце XX века ученые обнаружили, что эталон постепенно теряет массу, и было инициировано несколько проектов по разработке новой меры, не подверженной временным изменениям. В рамках проекта создан новый эталон в виде идеального шара из поликристаллического кремния, обогащенного по стабильному изотопу 28Si, с отклонением от сферичности менее 30 нанометров.-0-