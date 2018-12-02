Утвержден состав экипажа космического корабля "Союз МС-11"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены основной и дублирующий составы экипажа космического корабля "Союз МС-11", который должен отправиться на Международную космическую станцию 3 декабря. Заседание госкомиссии состоялось 2 декабря на космодроме "Байконур", сообщает Пятый канал.

В состав основного экипажа утверждены россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и Энн Макклейн из США. В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов, итальянский астронавт Лука Пармитано и американский Эндрю Морган.

Ракета "Союз-ФГ", которая должна вывести на орбиту корабль с космонавтами, установлена на "Гагаринском старте" "Байконура". Старт назначен на 14:31 по московскому времени. По плану экипаж должны долететь до МКС за шесть часов и пристыковаться к станции в 20:36.

Это будет первый пилотируемый полет после аварии "Союза" 11 октября, когда из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку сразу после старта. Запуски ракет-носителей типа "Союз" после этого были на время приостановлены. Для запуска "Союза" планируется задействовать 15 вертолетов Ми-8, два самолета Ту-142М3, четыре Ан-26, один Ан-30 и один Ан-12 Росавиации и Министерства обороны РФ. В Японском море будет дежурить наготове спасательное судно "Алтау". Поисково-спасательные силы и техника повышенной проходимости расположатся на космодроме и вдоль трассы выведения корабля на орбиту.-0-