Увидит свет книга с рецептами блюд из "Звездных войн"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Disney и издательство Insight выпустит кулинарный сборник с рецептами блюд из «Звездных войн», сообщил портал The Hollywood Reporter .

Книга будет написана от лица Строно Таггса, персонажа из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Он служил шеф-поваром в замке королевы пиратов Маз Канаты на планете Такодана.

Сргласно сюжету, Строно Таггс много путешествовал по галактике, собирая рецепты, после чего приступил к написанию кулинарной книги. Объем издания - 176 страниц.-0-