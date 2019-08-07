Увидит свет книга с рецептами блюд из "Звездных войн"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Disney и издательство Insight выпустит кулинарный сборник с рецептами блюд из «Звездных войн», сообщил портал
Книга будет написана от лица Строно Таггса, персонажа из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Он служил шеф-поваром в замке королевы пиратов Маз Канаты на планете Такодана.
Сргласно сюжету, Строно Таггс много путешествовал по галактике, собирая рецепты, после чего приступил к написанию кулинарной книги. Объем издания - 176 страниц.-0-
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