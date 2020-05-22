Увидит свет вторая книга Билла Клинтона

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Билл Клинтон в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном выпустят второй детективный роман под названием "Дочь президента", сообщает Publishers Weekly.

Сюжет книги повествует о похищении дочери бывшего президента.

Выход романа предполагается в июне 2021 года сразу в трех форматах - в твердом переплете, в аудио- и электронном вариантах.

Первый совместный роман Клинтона и Паттерсона "Президент исчез" издан в 2018 году.Подготовкой к печати занимались издательства Alfred A. Knopf и Hachette. Они же выпустят и второй роман.

Первая книга была продана в количестве более 3,2 млн экземпляров.-0-