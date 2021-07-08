Ужастик или фантастика? Несколько захватывающих новинок для летнего вечера!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 8 июля 2021
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:28 Возможность производить расчеты в китайских юанях появится на БУТБ Экономика
12:26 Объем ремонта асфальта на дорогах Минской области в этом году уже превысил показатель всего 2020-го Регионы
12:23 Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах вызвало повышенный интерес - Чеботарь Экономика
12:16 Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны Общество
12:07 В России за сутки от коронавируса умерли 734 человека В мире
12:07 Более 50 предприятий предложили брестчанам работу на межотраслевой ярмарке вакансий Регионы
12:07 Округ Колумбия и 36 штатов США подали иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства В мире
12:04 В Гомеле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе Происшествия
12:01 Итальянские обои пытались перевезти через границу по заниженной более чем в 4 раза стоимости Происшествия
12:01 Задержание бесправника в Белыничах закончилось ночной погоней со стрельбой Происшествия
11:54 Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно - Мицкевич Общество
11:54 Более 58 тыс. мусорных контейнеров закупят для индивидуальной застройки Минской области в текущем году Регионы
11:54 Минстройархитектуры: комплексное благоустройство - это не только красота, но и функциональность Экономика
11:48 Под Рогачевом в столкновении легковушки с лосем пострадал водитель Происшествия
11:44 Прощание с Владимиром Меньшовым проходит в Москве В мире
11:41 Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси Президент
11:39 В столичных дворах за I полугодие стало на две велопарковки и один велогараж больше Регионы
11:34 В Витебске прошли учения МЧС к "Славянскому базару" Регионы
11:33 Офицер Генштаба: обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно Общество
11:33 Открытый городской чемпионат по воркауту пройдет в Могилеве 10 июля Регионы
11:31 До +34°С ожидается в Беларуси 9 июля Общество
11:27 В Минске в этом году запланировано комплексное благоустройство 25 дворов Регионы
11:24 Смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода расследуют в Витебске Происшествия
11:19 Могилевчанка украла породистую собаку и продала ее через интернет Происшествия
11:13 В Могилевской области снизилось количество пациентов с хроническим алкоголизмом Регионы
11:12 ФОТОФАКТ: Минчане отдыхают на Птичи Регионы
11:08 Персональные данные пациентов при эксплуатации ЦИСЗ будут обезличены Общество
11:08 Пренебрежение правилами техники безопасности - главная причина несчастных случаев - ФПБ Общество
11:05 В Борисове бесправник на переходе сбил 14-летнюю девочку Происшествия
11:05 В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
08 июля 2021, 11:28

Ужастик или фантастика? Несколько захватывающих новинок для летнего вечера!

Фото tv.belta.by
Фото tv.belta.by

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплый и нежный ветерок летним вечером навевает массу воспоминаний и эмоций. У кого-то они связаны с прогулками, а у других с отдыхом на пикнике. Почему бы не повторить вновь отдых на природе, а лучшей компанией для этого станут самые последние новинки кино, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве.

На сайте tv.belta.by можно найти много обзоров на последние новинки, которые будут по душе именно вам. Добавь эмоций своему вечеру и включи ужастик "Тихое место", а хочешь погрузиться в захватывающий мир – тогда выбирай фильм "Бесконечность", но обо все по порядку.

"Тихое место" часть 1 и 2, режиссер Джон Красинский

Фильмы ужасов – один из самых распространенных жанров в мире кино. Мало кто из людей хоть раз не смотрел хоррор, но зачастую все люди сходятся во мнении, что у каждого ужастика просматриваются общие черты.

В 2018 году на экраны вышел новый и концептуальный фильм, ставший одним из самых кассовых в истории хорроров, а все благодаря сюжету и идее, которая ранее нигде не встречалась.

Итак, "Тихое место" рассказывает историю семьи, которая пытается выжить на просторах постапокалиптического недалекого будущего. Семья Эбботов: мама, папа, сын, дочка и еще один сын (сам Красински, его жена Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс и Кейд Вудворд) не живут, а выживают в одном из небольших городов США.

Точное название и место не указывается, что только добавляет интриги фильму. По сюжету известно, что на Земле появились страшные существа, которые убивают все живое, а главным тригером к действию для них является звук. Причем, даже простой скрип двери может быть смертельно опасным. В такой новой реальности семья и пытается выжить, делая все, чтобы не издавать ни звука.

Во второй части "Тихого места" отлично используется хоррор-потенциал, заложенный в основы еще во времена производства первой картины. Ужастик все также остается напряженным и заставляет размышлять о сущности нашей современной жизни. Ведь в картине любое, даже самое простое действие человека, может быть потенциально опасным и способно привлечь загадочных монстров.

Примечательно еще и то, что в фильме раскрываются небольшие подробности происхождения монстров, реагирующих на шум. Конечно, этого мало, чтобы увидеть картину целиком и история происхождения монстров, реагирующих на звук, остаются под мраком загадки. Впрочем, такой необычный ход заставит в полной мере реализовать третью картину концептуального тихого хоррора, которую, в ближайшие годы можно будет увидеть на больших экранах.

"Бесконечность" (2021), режиссер Антуан Фукуа

Много в мире кино есть картин в фантастическом жанре. Этот стиль привлекает массу людей, и зритель всегда идет смотреть подобное кино. Встречаются действительно хорошие задумки, но бывают и не очень. В новом фильме от Netflix "Бесконечность" встретились шикарная идея, но "порванная" подача.

Картина рассказывает историю главного героя по имени Эван, которого играет Марк Уолберг. Задумка картины похожа на "Вспомнить все" со Шварценеггером, однако тут все в немного другом ракурсе, а все под обильным соусом графики. История строится вокруг людей, которые помнят свои прошлые жизни – реинкарнация. С каждой жизнью они приобретают новые навыки и оттачивают старые, а уже в новой жизни к 16 годам вспоминают все свои прошлые. Конечно, с персонажем Марка Уолберга все идет совсем не по плану.

Еще мальчишкой Эван (Уолберг) начал вспоминать отрывки из своих прошлых жизней, но считает, что сходит с ума. Разумеется, никто не пытается его переубедить. Он становится "больным шизофреником". Дальше жизнь персонажа развивается в классическом ключе: таблетки, кошмары и непонимание своих снов.

Так бы все и продолжилось, но все меняет меч, сделанный по технологии, которая была утрачена много веков назад. Причем, даже после этого главный герой не заподозрил ничего.

Это лишь несколько вариантов, чтобы погрузиться в захватывающий мир или от души пощекотать себе нервы. В любом случае, с новинками кино, которых больше можно найти на tv.belta.by, любой вечер станет гораздо приятнее. Смотрите только хорошее кино! -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кино отдых развлечения
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Tmgrup Дикий кабан покупался в Балтийском море и повеселил отдыхающих (Видео)
Леди Гага. Фото из Instagram Леди Гага отбросила стеснение и опубликовала честный снимок
Фото Facebook Девушка спасла умирающую кошку и одной заботой превратила ее в настоящую красавицу (Фото)
Фото 9NEWS Мальчик в возрасте 11-ти лет закончил вуз – все ради амбициозной цели!
Селена Гомес. Фото из Instagram Селена Гомес очаровала Instagram своей фигурой в купальнике
Фото God-tigra Чужих детей не бывает! Белый лабрадор усыновила трех милых тигрят (Видео)
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: офицерский корпус - опора безопасности государства
Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
По новой программе "Семейный капитал" более 18,5 тыс. многодетных семей открыли депозиты
В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"
Топ-новости
Лукашенко расставил задачи силовым ведомствам страны
Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС
Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно - Мицкевич
Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны
Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава"
Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси
Минсельхозпрод определил перспективные и значимые инвестпроекты
Минстройархитектуры: комплексное благоустройство - это не только красота, но и функциональность
В Витебске прошли учения МЧС к "Славянскому базару"
До +34°С ожидается в Беларуси 9 июля
Персональные данные пациентов при эксплуатации ЦИСЗ будут обезличены
Начальник Витебской таможни упрекнул ЕС в недостаточном соблюдении международных обязательств
Мининформ: доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации
ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов
Пренебрежение правилами техники безопасности - главная причина несчастных случаев - ФПБ
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.