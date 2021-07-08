Ужастик или фантастика? Несколько захватывающих новинок для летнего вечера!

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплый и нежный ветерок летним вечером навевает массу воспоминаний и эмоций. У кого-то они связаны с прогулками, а у других с отдыхом на пикнике. Почему бы не повторить вновь отдых на природе, а лучшей компанией для этого станут самые последние новинки кино, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве.

На сайте tv.belta.by можно найти много обзоров на последние новинки, которые будут по душе именно вам. Добавь эмоций своему вечеру и включи ужастик "Тихое место", а хочешь погрузиться в захватывающий мир – тогда выбирай фильм "Бесконечность", но обо все по порядку.

"Тихое место" часть 1 и 2, режиссер Джон Красинский

Фильмы ужасов – один из самых распространенных жанров в мире кино. Мало кто из людей хоть раз не смотрел хоррор, но зачастую все люди сходятся во мнении, что у каждого ужастика просматриваются общие черты.

В 2018 году на экраны вышел новый и концептуальный фильм, ставший одним из самых кассовых в истории хорроров, а все благодаря сюжету и идее, которая ранее нигде не встречалась.

Итак, "Тихое место" рассказывает историю семьи, которая пытается выжить на просторах постапокалиптического недалекого будущего. Семья Эбботов: мама, папа, сын, дочка и еще один сын (сам Красински, его жена Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс и Кейд Вудворд) не живут, а выживают в одном из небольших городов США.

Точное название и место не указывается, что только добавляет интриги фильму. По сюжету известно, что на Земле появились страшные существа, которые убивают все живое, а главным тригером к действию для них является звук. Причем, даже простой скрип двери может быть смертельно опасным. В такой новой реальности семья и пытается выжить, делая все, чтобы не издавать ни звука.

Во второй части "Тихого места" отлично используется хоррор-потенциал, заложенный в основы еще во времена производства первой картины. Ужастик все также остается напряженным и заставляет размышлять о сущности нашей современной жизни. Ведь в картине любое, даже самое простое действие человека, может быть потенциально опасным и способно привлечь загадочных монстров.

Примечательно еще и то, что в фильме раскрываются небольшие подробности происхождения монстров, реагирующих на шум. Конечно, этого мало, чтобы увидеть картину целиком и история происхождения монстров, реагирующих на звук, остаются под мраком загадки. Впрочем, такой необычный ход заставит в полной мере реализовать третью картину концептуального тихого хоррора, которую, в ближайшие годы можно будет увидеть на больших экранах.

"Бесконечность" (2021), режиссер Антуан Фукуа

Много в мире кино есть картин в фантастическом жанре. Этот стиль привлекает массу людей, и зритель всегда идет смотреть подобное кино. Встречаются действительно хорошие задумки, но бывают и не очень. В новом фильме от Netflix "Бесконечность" встретились шикарная идея, но "порванная" подача.

Картина рассказывает историю главного героя по имени Эван, которого играет Марк Уолберг. Задумка картины похожа на "Вспомнить все" со Шварценеггером, однако тут все в немного другом ракурсе, а все под обильным соусом графики. История строится вокруг людей, которые помнят свои прошлые жизни – реинкарнация. С каждой жизнью они приобретают новые навыки и оттачивают старые, а уже в новой жизни к 16 годам вспоминают все свои прошлые. Конечно, с персонажем Марка Уолберга все идет совсем не по плану.

Еще мальчишкой Эван (Уолберг) начал вспоминать отрывки из своих прошлых жизней, но считает, что сходит с ума. Разумеется, никто не пытается его переубедить. Он становится "больным шизофреником". Дальше жизнь персонажа развивается в классическом ключе: таблетки, кошмары и непонимание своих снов.

Так бы все и продолжилось, но все меняет меч, сделанный по технологии, которая была утрачена много веков назад. Причем, даже после этого главный герой не заподозрил ничего.

Это лишь несколько вариантов, чтобы погрузиться в захватывающий мир или от души пощекотать себе нервы. В любом случае, с новинками кино, которых больше можно найти на tv.belta.by, любой вечер станет гораздо приятнее. Смотрите только хорошее кино! -0-