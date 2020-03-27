"Уже б показали малышку": Лобода представила семейное фото, но очень странно спрятала лицо Тильды

Светлана Лобода. Фото из Instagram
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пост, еще больше заинтриговав поклонников.
Артистка поделилась милым семейным фото со своими двумя дочерьми. На фото девушки позируют в домашнем стиле и улыбаются, однако это трудно приписать младшей девочке Тильде. Лицо малышки закрыли рукой, словно за камерой предстала ужасная картина.
Пользователи сети восхитились снимком, однако многие остались недовольны тем, как Светлана Лобода спрятала малышку. Они отметили и пошутили в комментариях: "Уже б показали малышку", "Уровень анонимности: Тильда", "Тильда вышла отлично". Впрочем, большинство отзывов на фото - добрые и с пожеланиями здоровья всей семье артистки.-0-