В аксессуарах Меган Маркл увидели тайные знаки

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой раскрыло некоторые тайные символы украшений Меган Маркл.

8 марта Меган Маркл появилась в церкви вместе с королевой Елизаветой II. На ней были серьги из переработанного серебра бренда V by Laura Vann.

Он известен тем, что придерживается принципов этичного производства. Таким образом герцогиня показала, что ее волнуют проблемы экологии.

На одно из мероприятий супруга принца Гарри надела серьги марки Roxanne First, которая в описании украшения подчеркивает, что оно создано для независимых женщин, способных самостоятельно строить свою жизнь.

В Королевском Национальном Театре герцогиня появилась в волнообразных серьгах от Edge of Ember — компанию возглавляют представительницы феминистского движения за права женщин, которые активно продвигают свои идеи.-0-