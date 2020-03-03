В Антарктиде ученые обнаружили новый остров

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гранитный остров в Антарктиде, который когда-то был укрыт толстым слоем льда, обнажился в результате глобального потепления, пишет Fox News.

При исследовании ледника Туэйтса в Западной Антарктиде ученые обнаружили ранее неизвестный остров размером примерно в 634 тыс. кв. футов - почти как Виндзорский замок в Великобритании. Новый остров назвали Сиф. Это гранитный остров, на котором постепенно тает лед.

По последним данным ООН, глобальное потепление нагрело нашу планету примерно на 0,2℃ выше, чем в 2011-2015 годах, и количество морского льда сокращается со скоростью около 12% за десять лет.-0-