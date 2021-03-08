В Аргентине найдены останки огромного динозавра, жившего 140 миллионов лет назад

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили останки, возможно, самого старого из известных представителей группы динозавров, известной как титанозавры, в которую входят крупнейшие наземные животные в истории Земли, сообщает CNN.

Окаменелости представляют собой вид динозавров по имени Ninjatitan zapatai, который жил 140 млн лет назад в меловой период. Это группа динозавров, питающихся растениями с длинной шеей, которые ходили на четырех ногах, похожих на колонны.

Неполные останки скелета динозавра были обнаружены в пустыне Патагонии в Аргентине, к югу от города Неукен. Ученые заявили, что Ninjatitan продемонстрировали, что группа титанозавров впервые появилась намного раньше, чем это было известно.

При длине около 20 м Ниндзятитан был большим динозавром, но намного меньше, чем более поздние титанозавры, такие как Аргентинозавр, который достиг в длину около 35 м. Исследователи также заявили, что присутствие такого раннего титанозавра в Патагонии подтверждает идею о том, что титанозавры возникли в Южном полушарии.-0-