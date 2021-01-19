В Аргентине нашли кости крупного динозавра

Фото "МИР 24"

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили в Аргентине окаменевшие останки и оценили их возраст в 98 млн лет. Они принадлежат динозавру, жившему в меловой период. Он может оказаться самым крупным наземным существом, жившим когда-либо на планете, сообщает "МИР 24". Находка была сделана в провинции Неукен. Найдено 24 хвостовых позвонка и тазовые кости. Палеонтологи отметили, что они не похожи на кости других известных динозавров и могут принадлежать существу неизвестного вида. Из-за того, что на данный момент удалось найти далеко не весь скелет, ученые не смогли точно рассчитать вес динозавра при жизни. Но очевидно, что он отличался гигантскими размерами. На данный момент самым крупным сухопутным созданием в истории планеты считается патаготитан. Он достигал длины 37 м и весил 55-57 т. Но новая особь, по мнению ученых, могла быть еще больше. Эта находка дает палеонтологам более полное представление о появлении гигантских динозавров-зауроподов, о том, как они эволюционировали и жили. Раскопки показали, что они могли существовать по соседству друг с другом, не конкурируя в борьбе за ресурсы. Динозавры-зауроподы когда-то были широко распространены, их окаменелые останки сейчас находят на всех континентах Земли, включая Антарктиду. В XIX веке считалось, что они были водными животными. Но позднее ученые доказали, что эти существа обитали на суше.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!