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Калейдоскоп
13 февраля 2021, 16:50

В Аргентине нашли новый вид древних рептилий

Фото Pixabay
Фото Pixabay

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские исследователи обнаружили новый вид ринхозавров, которые жили в эпоху динозавров. Об этом сообщило агентство научных новостей Национального университета Ла-Матанса, информирует ТАСС.

"Команда аргентинских палеонтологов представила останки травоядной рептилии, которая жила 230 млн лет назад", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, в челюсти обнаруженного ими вида было несколько рядов зубов, а на морде располагался костный отросток, похожий на клюв. Туловище рептилии напоминало по строению современных пресмыкающихся.

"Найденные останки принадлежат разным особям. Они были собраны в ходе нескольких раскопок в парке Талампая в течение последних 10 лет. Благодаря им мы смогли понять, что речь идет о новом виде", - сказал палеонтолог Лукас Фиорелли.

Новый вид был назван в честь биолога Элоизы Арганьяс, которая участвовала в раскопках. Ученая умерла в 2014 году.-0

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