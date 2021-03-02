В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи нашли в аргентинской Патагонии останки самого древнего титанозавра в мире, сообщает CNN.

Ученые обнаружили окаменелые кости крупного травоядного титанозавра на юге города Неукен. Отмечается, что древний ящер достигал в длину 20 м, возраст окаменелостей составил 140 млн лет. Благодаря находке стало очевидно, что титанозавры существовали намного раньше, чем предполагалось до этого.

"Останки титанозавров находят в разных концах света, но те, о которых было известно ранее, более близки к современности, чем новая находка" - рассказал один из исследователей.-0-