В Арктике льды тают в 2 раза быстрее - исследование

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морской лед в прибрежных регионах Арктики может истончаться вдвое быстрее, чем считалось ранее, что может иметь тревожные последствия для изменения климата, сообщает France 24 со ссылкой на журнал The Cryosphere.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Британского университетского колледжа Лондона (UCL), лед в прибрежных районах истончается со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем было установлено ранее.

Драматическая переоценка произошла после того, как команда использовала более современные карты высоты снежного покрова на льду, который на протяжении десятилетий тает по мере того, как планета нагревается.

"Мы считаем, что наши новые расчеты - это большой шаг вперед в плане более точной интерпретации данных, которые мы получаем со спутников", - сказала профессор UCL Жюльен Стров, соавтор исследования. Он отметил, что эта работа может быть использована для более точной оценки работы климатических моделей, которые прогнозируют последствия долгосрочного изменения климата в Арктике.

По словам Строва, в этом регионе, где находятся миллионы квадратных километров льда, необходимого для поддержания температуры на планете, наблюдается потепление в три раза быстрее, чем в мире.

Толщина морского льда оценивается путем измерения высоты льда над водой. Но это измерение искажается из-за того, что снег утяжеляет льдины.

Ученые скорректировали это с помощью карты высоты снежного покрова в Арктике, которая, по словам UCL, не учитывала влияние изменения климата.

"Предыдущие расчеты толщины морского льда основаны на снежной карте, обновленной 20 лет назад", - сказал Робби Маллетт, аспирант, руководивший исследованием. Он добавил, что поскольку морской лед начал формироваться все позже и позже в этом году, у снега на его поверхности меньше времени, чтобы накапливаться.

"Наши расчеты впервые объясняют это уменьшение глубины снежного покрова и предполагают, что морской лед истончается быстрее, чем мы думали", - сказал он

Исследователи использовали спутник Европейского космического агентства, чтобы определить, сколько времени требуется радиолокационным волнам, чтобы отразиться ото льда, что позволило им вычислить его высоту над водой и сделать вывод о общей толщине льда. Он вычисляет глубину и плотность снежного покрова, используя такие входные данные, как данные о температуре воздуха, снегопаде и движении льда, чтобы отслеживать, сколько снега накапливается на морском льду при движении вокруг Северного Ледовитого океана.

Объединенные результаты позволили ученым оценить общую скорость уменьшения толщины льда, а также ее изменчивость от года к году.

Маллетт отметил, что толщина морского льда по всему региону имеет решающее значение, потому что это "чувствительный индикатор здоровья Арктики".

По его словам, более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагреть атмосферу зимой и защищая океан от солнечного света летом.

В прошлом месяце арктические страны, включая США и Россию, обязались бороться с изменением климата и сохранять мир в регионе по мере роста его стратегического значения.-0-