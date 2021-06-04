В Арктике льды тают в 2 раза быстрее - исследование

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 4 июня 2021
Минск Сплошная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 Волейболисты солигорского "Шахтера" сыграют в Кубке России Спорт
13:58 Тарифы на роуминг в ЕАЭС максимально будут приближены к домашнему тарифу к 2025 году - Малкина Экономика
13:57 Малкина: расширение ЕАЭС - реальная перспектива Экономика
13:57 Доллар и российский рубль на торгах 4 июня подорожали, евро подешевел Экономика
13:55 Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала "Ролан Гаррос" Спорт
13:50 Детское кафе, быстрый перекус и рестораны национальной кухни - в Гомеле расширяют сеть общепита Регионы
13:47 Доходы от внебюджетной деятельности домов-интернатов Витебской области в 2020 году выросли на 9% Регионы
13:42 Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год Общество
13:40 В Борисове работники аптеки подозреваются в присвоении более Br86 тыс. Происшествия
13:33 IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью Общество
13:31 МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования Экономика
13:26 Ремонтные работы на 42-56 км автодороги М6 Минск - Гродно начнутся 7 июня Регионы
13:24 Прокуратура Гродненской области направила в суд дело о призывах к терроризму Происшествия
13:20 Савиных: мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины по Беларуси Политика
13:16 До +26°С ожидается в Беларуси 5 июня Общество
13:12 ГАИ на выходных усилит контроль за соблюдением ПДД в местах массового отдыха Регионы
13:08 Сотрудники уголовного розыска за сутки раскрыли ограбление в центре Витебска Происшествия
13:07 О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит" Президент
13:02 Санэпидслужба проверяет готовность зон рекреации к купальному сезону Общество
13:00 Слуцкий сыродельный комбинат планирует реализовать инновационный проект по производству сухого молока Экономика
13:00 Экономический суд Витебской области поддержал частную компанию в споре с Госстандартом Общество
12:52 Премии Гомельского облисполкома вручили лучшим студентам вузов региона Регионы
12:51 Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси Общество
12:46 Студотряды из Гродно приступили к работе на черноморском побережье Регионы
12:44 Об искусстве реставрации расскажут на выставке в Национальном историческом музее Афиша
12:42 Стиральный порошок ненадлежащего качества продавался в Могилеве Регионы
12:39 Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении - Семеняко Политика
12:33 Розничная торговая сеть Гомеля приросла на более чем 1,1 тыс. объектов за последние 3 года Регионы
12:27 ЕЭК работает над соглашениями об общем рынке газа и о применении навигационных пломб - Мясникович Экономика
12:26 В Бресте по подозрению в закладке психотропов задержали двух 11-классников Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
04 июня 2021, 12:07

В Арктике льды тают в 2 раза быстрее - исследование

Фото Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морской лед в прибрежных регионах Арктики может истончаться вдвое быстрее, чем считалось ранее, что может иметь тревожные последствия для изменения климата, сообщает France 24 со ссылкой на журнал The Cryosphere.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Британского университетского колледжа Лондона (UCL), лед в прибрежных районах истончается со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем было установлено ранее.

Драматическая переоценка произошла после того, как команда использовала более современные карты высоты снежного покрова на льду, который на протяжении десятилетий тает по мере того, как планета нагревается.

"Мы считаем, что наши новые расчеты - это большой шаг вперед в плане более точной интерпретации данных, которые мы получаем со спутников", - сказала профессор UCL Жюльен Стров, соавтор исследования. Он отметил, что эта работа может быть использована для более точной оценки работы климатических моделей, которые прогнозируют последствия долгосрочного изменения климата в Арктике.

По словам Строва, в этом регионе, где находятся миллионы квадратных километров льда, необходимого для поддержания температуры на планете, наблюдается потепление в три раза быстрее, чем в мире.

Толщина морского льда оценивается путем измерения высоты льда над водой. Но это измерение искажается из-за того, что снег утяжеляет льдины.

Ученые скорректировали это с помощью карты высоты снежного покрова в Арктике, которая, по словам UCL, не учитывала влияние изменения климата.

"Предыдущие расчеты толщины морского льда основаны на снежной карте, обновленной 20 лет назад", - сказал Робби Маллетт, аспирант, руководивший исследованием. Он добавил, что поскольку морской лед начал формироваться все позже и позже в этом году, у снега на его поверхности меньше времени, чтобы накапливаться.

"Наши расчеты впервые объясняют это уменьшение глубины снежного покрова и предполагают, что морской лед истончается быстрее, чем мы думали", - сказал он

Исследователи использовали спутник Европейского космического агентства, чтобы определить, сколько времени требуется радиолокационным волнам, чтобы отразиться ото льда, что позволило им вычислить его высоту над водой и сделать вывод о общей толщине льда. Он вычисляет глубину и плотность снежного покрова, используя такие входные данные, как данные о температуре воздуха, снегопаде и движении льда, чтобы отслеживать, сколько снега накапливается на морском льду при движении вокруг Северного Ледовитого океана.

Объединенные результаты позволили ученым оценить общую скорость уменьшения толщины льда, а также ее изменчивость от года к году.

Маллетт отметил, что толщина морского льда по всему региону имеет решающее значение, потому что это "чувствительный индикатор здоровья Арктики".

По его словам, более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагреть атмосферу зимой и защищая океан от солнечного света летом.

В прошлом месяце арктические страны, включая США и Россию, обязались бороться с изменением климата и сохранять мир в регионе по мере роста его стратегического значения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
исследование погода природа экология
Новости рубрики Калейдоскоп
Экзотические птицы на улицах и уют в доме: лучшее на БЕЛТА+ за неделю
Скриншот из видео Полицейские в России оригинально предостерегли людей от уловок мошенников (Видео)
Кадр из YouTube-шоу Михаил Галустян стал гостем популярного YouTube-шоу и поджег себя
Фото pressfoto.ru Акулы почти полностью вымерли 19 млн лет назад
Ким Кардашьян. Фото из Instagram Новая обувь Ким Кардашьян стала предметом "аппетитных" шуток в Instagram
Настя Каменских. Фото из Instagram Девочка в желтом платье и огромных ботинках - новый образ Насти Каменских понравился не всем
Главное
О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит"
Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении - Семеняко
Предприятиям стройотрасли нужно активнее заняться продвижением своих товаров и услуг - Пархамович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294
Топ-новости
Лукашенко на "Граните": надо шевелиться на внешних рынках
Лукашенко: действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью
Савиных: мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины по Беларуси
Предприятия сельхозмашиностроения Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Все цели Договора о ЕАЭС должны быть достигнуты к 2025 году - Мясникович
МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси
Минэнерго и Госатомнадзор прокомментировали заявление Еврокомиссии в связи с выдачей лицензии БелАЭС
Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год
Санэпидслужба проверяет готовность зон рекреации к купальному сезону
До +25°С ожидается в Беларуси в выходные
Чеботарь: на пути к смарт-индустрии важен диалог власти, бизнеса и науки
МИД Беларуси напомнил назначенному послу США об отсутствии у нее официального статуса
Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.