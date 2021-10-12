В Австралии два подростка убили 14 кенгуру, в том числе двух детенышей

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии два мальчика убили 14 кенгуру, среди них было два детеныша. Подросткам грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает BBC.
Местные жители 9 октября обнаружили тела убитых животных на двух разных дорогах в заливе Батманс и обратились в полицию. Полиция Нового Южного Уэльса установила, что животных сбил автомобиль. Обвинение в безрассудном избиении и убийстве животных было предъявлено двум 17-летним подросткам. Суд над ними состоится в следующем месяце.
Согласно закону Нового Южного Уэльса, за жестокое обращение с животными им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 22 тыс. австралийских долларов ($15 тыс.).-0-