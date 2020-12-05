В Австралии на новогодней елке нашли необычную "игрушку", которая хотела съесть дерево - видео

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из штата Южная Австралия вернулась домой после прогулки и сделала необычное открытие, достойное звания чуда Рождества. Об этом сообщает The Guardian.

Люди спокойно зашли в дом и принялись заниматься своими делами, когда услышали странное хрипение со стороны новогодней елки. Они присмотрелись и поняли, что в дом ворвалась коала, которая забралась на дерево и прикинулась "игрушкой", попутно поедая елку.

Разумеется, животное наотрез отказывалось слазить, поэтому люди вызвали специалистов. В службе сначала подумали, что это какой-то розыгрыш, но группу все же отправили. Работники сняли коалу, которую успели прозвать Дафной, но это ей определенно не понравилось. Животное во время процедуры начало цепляться за ветки, ронять украшения и недовольно хрипеть. После этого коалу отпустили на волю, а кадры операции стали вирусными в сети. -0-