В Австралии нашли кости крупнейшего летающего ящера

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские палеонтологи открыли новый вид птерозавров. Исследование показало, что это была крупнейшая летающая рептилия на континенте, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology
Птерозавр жил примерно 110 млн лет назад. Размах его крыльев достигал семи метров. Ученые отметили, что при жизни он напоминал "настоящего дракона" с усеянной острыми клыками пастью.
Виду присвоили название Thapunngaka shawi. По мнению палеонтологов, он мог быть опасен даже для динозавров. Согласно реконструкции ученых, череп ящера достигал около метра в длину. Вероятно, он обитал над ныне исчезнувшим внутренним морем Эроманга в восточной Австралии и вылавливал оттуда рыбу при помощи длинного клюва. Интерес для ученых представляет большой костяной гребень в нижней части челюсти. Исследователи предположили, что он мог играть особую роль в динамике полета.
В Австралии крайне редко удается найти останки птерозавров. Их кости были полыми и хрупкими, как у современных птиц. Со временем они полностью разрушаются. Всего известно около 20 "австралийских" птерозавров, и только три, включая Thapunngaka shawi, получили собственные имена.-0-