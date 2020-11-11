В Австралии обнаружили два новых вида милых ушастиков (Фото)

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нашем современном мире редко появляются такие новости, но они всегда достойны вминания людей, ведь не только поражают, но и умиляют многих. Внимание на зверьков обратило издание The Guardian.

Недавно в сети появилась информация, что в Австралии обнаружили два новых вида ушастиков. Млекопитающие выглядят очень мило и сначала поставили исследователей в тупик.

Ученые, в ходе изучения животных, пришли к выводу, что новые особи - две новых разновидности большого летающего поссума. Впрочем, все решили проведенные тесты ДНК.

two new greater glider species have been discovered in australia!



it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they're one of the world's biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3 — freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020

Оказалось, что биологам удалось выяснить, что новые ушастики - это три разных вида. Причем, два из них до этого не были известны науке. Их внесли в каталог диких зверей, а снимки в соцсетях быстро набрали популярность среди людей. -0-