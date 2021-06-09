В Австралии обнаружили самый крупный вид динозавров

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые в Австралии классифицировали новый вид динозавров, как самый крупный из когда-либо обнаруженных на континенте. Такую информацию сообщает BBC.

Эксперты заявили, что титанозавр был бы ростом до 6,5 м (21 фут) и длиной 30 м, или "длиной с баскетбольную площадку".

Его скелет был впервые обнаружен на ферме на юго-западе Квинсленда.

В течение последнего десятилетия палеонтологи работали над идентификацией динозавра - отличая его от других известных видов, сравнивая сканированные изображения его костей с таковыми других зауроподов.

Зауроподы были динозаврами-растительноядными, известными своими размерами. У них были маленькие головы, очень длинные шеи, длинные хвосты и толстые, похожие на столбы ноги.

Команда исследователей назвала динозавра Купером во время работы над ним в честь близлежащего Купер-Крик, где он был найден.