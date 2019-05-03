В Австралии обнаружили трехглазую змею

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление национальными парками и заповедниками Австралии разместило в интернете фотографию трехглазой змеи, найденной на одной из дорог на севере страны. Власти Северной территории Австралии назвали находку необычной, сообщает ВВС.

Змею обнаружили в марте неподалеку от городка Хампти Ду. Молодой ковровый питон скончался через несколько недель после того, как его нашли.

Эксперты говорят, что его третий глаз, судя по всему, появился в результате естественной мутации. По мнению специалистов, из-за деформации головы питону длиной в 40 см было трудно питаться.

Ветеринары сказали, что, судя по рентгеновским снимкам, у змеи не было двух срастившихся голов - только одна, но с тремя глазницами и тремя функционирующими глазами.

Серпентолог Брайан Фрай из Квинслендского университета говорит, что подобные мутации - нормальный процесс эволюции. "У каждого младенца есть какие-то мутации, просто в данном случае это выглядело особенно странно", - говорит он.

"Я еще ни разу не видел змею с тремя глазами, но у нас в лаборатории живет ковровый питон с двумя головами. Мы наблюдаем нечто подобное с сиамскими близнецами", - отмечает серпентолог.

По словам Фрая, не исключено, что третий глаз питона достался ему от его близнеца, которого он абсорбировал в свое тело.-0-