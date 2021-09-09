В Австралии обнаружили утку, которая научилась имитировать речь человека - она сразу начала ругаться!

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на одном из водоемов в Австралии нашли уникальную утку, которая научилась повторять слова человека. Об этом пишет Lad Bible.

Утка по кличке Риппер привлекла внимание ученых и пользователей сети, ведь ее имитация речи человека - первый случай в истории. Ранее ничего подобного за этими птицами не наблюдалось. Примечательно, что животное заговорило на "человеческом" и сразу начало ругаться. В частности, издание The Guardian разметило в сети запись, на которой отчетливо слышно, как пернатый говорит фразу You bloody fool, что можно перевести как "Ты чертов дурак".

Впрочем, ученые проанализировали запись и пришли к выводу, что утка действительно говорит. Они считают, что пернатый всю свою жизнь слышал речь человека, поэтому и научился "говорить". С другой стороны, исследователи считают, что утка не ругается, а повторяет фразу мужчины, который всегда ее кормил, приговаривая "Вот твоя проклятая еда" с завидной регулярностью. -0-