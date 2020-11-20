В Австралии пролетел яркий метеорит

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии южнее острова Тасмания в небе пролетел яркий зеленый метеорит. Его зафиксировали на видео с исследовательского судна RV Investigator. Об этом сообщило объединение научных и прикладных исследований Австралии CSIRO.

"То, что мы увидели при просмотре видеозаписи, поразило нас: размер и яркость метеорита были невероятными", - рассказал член экипажа Джон Хупер. Яркий метеор оставлял отражение в воде, напоминающее лунное отражение.

Видео сняли в тот момент, когда RV Investigator находился в Тасмановом море примерно в 100 км южнее берегов Тасмании.-0-