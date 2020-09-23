В Австралии родился редчайший кенгуру-альбинос

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заповеднике Panorama Garden Estate в Австралии на свет появился очень редкий кенгуру. Об этом пишет Daily Mail.

Мать кенгуренка имеет темно-коричневый мех, однако отец малыша тоже альбинос. В природе такие особи встречаются очень редко. Причем, бывает, что у животных белым может быть только мех, а вот глаза и другие участки тела иметь обычный окрас.

Редчайшего маленького кенгуру-альбиноса сфотографировали, когда тот вылез из сумки матери. Судя по снимку, у детеныша отсутствует пигментация волос, глаз и кожи.

Фото DailyMail

Всего в заповеднике в Австралии проживает восемь подобных животных. Появление в природе таких необычных кенгуру - очень маленький шанс. Они очень редкие и отличаются от сородичей, а родиться могут с одним шансом на 50 или 100 тысяч особей. -0-