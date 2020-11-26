В Австралии у телеведущего в прямом эфире угнали машину (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный и уникальный случай произошел с ведущим прогноза погоды Люком Брэднэмом в Австралии. Кадры эфира опубликовали на YouTube.

Телеведущий вел прямой эфир с одной из улиц города. Он заблаговременно оставил рядом с собой личный транспорт и принялся рассказывать телезрителям о погоде. В этот момент неизвестный воспользовался моментом, запрыгнул в машину мужчины и начал уезжать.

Журналист включил камеру на смартфоне и принялся в прямом эфире преследовать угонщика. Мужчине удалось запечатлеть злоумышленника, однако тот поспешил скрыться. С записанными кадрами телеведущий обратился в полицию, а сам ролик изрядно повеселил пользователей сети. -0-