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Калейдоскоп
26 ноября 2020, 20:15

В Австралии у телеведущего в прямом эфире угнали машину (Видео)

Фото Yandex
Фото Yandex

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный и уникальный случай произошел с ведущим прогноза погоды Люком Брэднэмом в Австралии. Кадры эфира опубликовали на YouTube.

Телеведущий вел прямой эфир с одной из улиц города. Он заблаговременно оставил рядом с собой личный транспорт и принялся рассказывать телезрителям о погоде. В этот момент неизвестный воспользовался моментом, запрыгнул в машину мужчины и начал уезжать.

Журналист включил камеру на смартфоне и принялся в прямом эфире преследовать угонщика. Мужчине удалось запечатлеть злоумышленника, однако тот поспешил скрыться. С записанными кадрами телеведущий обратился в полицию, а сам ролик изрядно повеселил пользователей сети. -0-

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Теги
Австралия автомобиль видео интернет социальные сети телевидение угон
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