В Австралии умер мускулистый кенгуру Роджер, ставший мемом

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мускулистый кенгуру Роджер, известный всему миру благодаря размерам и внушительному виду, умер в возрасте 12 лет от старости. О смерти Роджера сообщил в "Фейсбуке" заповедник "Элис-Спрингс", где жил кенгуру.

Роджер стал популярен в интернете в 2015 году, когда заповедник поместил в соцсети фото, на которос кенгуру сминал передними лапами жестяное ведро. Фото Роджера стало основой для мемов. Заповедник получает сообщения с соболезнованиями со всего мира. Роджер прожил в заповеднике почти всю жизнь. Его подобрали кенгуренком после того, как его мать сбила машина.

На момент смерти рост Роджера превышал два метра, а весил он 89 кг. В последние годы жизни он страдал от воспаления суставов и частичной потери зрения.

Кенгуру могут жить до 14 лет, но в естественных условиях редко доживают до этого возраста. Роджера похоронили на территории заповедника.-0-