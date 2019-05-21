В Австрии прошел чемпионат мира по бумажным самолетикам

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском городе Зальцбург прошли соревнования ведущих авиаконструкторов мира, самолеты которых были сделаны из бумаги, сообщает российский телевизионный Пятый канал . Единственное условие: использовать только один лист А4, не резать и не склеивать.

Участвовали в состязаниях модели 50 тыс. человек, в финал вышли лишь 200. Победитель турнира Джейк Харди отправил свой "лайнер" на 56,5 м.

Украинка Катерина Агафонова показала на турнире авиационную гимнастику. Помимо того, что заставила свои самолеты идеально исполнять фигуры высшего пилотажа, так еще и сама устроила невероятное шоу. В итоге стала первой в истории девушкой – чемпионкой мира.-0-